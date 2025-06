Quella diga nel ponte monzese che rischia di far esondare di nuovo il Lambro

La diga naturale che si è formata nel ponte monzese sta sollevando allerta tra i residenti, preoccupati per l'ennesima esondazione del Lambro. In un contesto climatico sempre più instabile, con eventi meteorologici estremi in aumento, la situazione diventa critica. L'accumulo di detriti non solo minaccia le abitazioni, ma evidenzia anche l'urgenza di interventi concreti. È tempo di agire per proteggere il territorio e garantire sicurezza a tutti.

I residenti lo ripetono da tempo. Preoccupati che la sua presenza, in caso di precipitazioni, finisca per far esondare nuovamente il Lambro. È ormai diventato una vera e propria "diga" l'accumulo di rami, fango e detriti che da tempo è insinuato fra le campate del ponte posto in prossimità del.

