Quattro giorni di festa per l’inaugurazione della nuova corte di Mossi 1558

Un evento da non perdere: la nuova corte di Mossi 1558 si prepara a festeggiare con quattro giorni di celebrazioni ad Albareto di Ziano Piacentino! Da venerdì 6 a lunedì 9 giugno, l'azienda vitivinicola di Marco Profumo aprirà le sue porte, offrendo un'esperienza unica tra vino, cultura e convivialità. Un'occasione perfetta per immergersi nel mondo del vino, che sta vivendo un boom di interesse. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

È partito il conto alla rovescia ad Albareto di Ziano Piacentino per la grande festa di inaugurazione della nuova corte della cantina Mossi 1558. Da venerdì 6 a lunedì 9 giugno, per quattro serate consecutive, le porte dell’azienda vitivinicola guidata da Marco Profumo si apriranno per accogliere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Quattro giorni di festa per l’inaugurazione della nuova corte di Mossi 1558

Leggi anche Trump vola in Medio Oriente, quattro giorni di incontri tra Riad, Doha e Abu Dhabi - Donald Trump inizia oggi una storica visita in Medio Oriente, con incontri programmati tra Riad, Doha e Abu Dhabi.

Su questo argomento da altre fonti

Festa delle Ciliegie 2025, a Celleno quattro giorni di eventi tra folklore e gastronomia

Segnala tusciaup.com: I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può fun ...

Antella in festa si riscopre bellissima. L’Isone è il nuovo fiore all’occhiello

Si legge su msn.com: Musica, street food e tombolate: la frazione saluta l’estate con quattro giorni di appuntamenti . Il cuore della rassegna sarà la storica piazza Peruzzi: in programma eventi per tutte le età.

ChorusLife, primi curiosi nel nuovo quartiere. Festa di inaugurazione con quattro giorni di spettacoli

Da bergamo.corriere.it: Oggi è il primo giorno di apertura di ChorusLife e fin dalla mattinata i primi curiosi hanno cominciato ad aggirarsi nel nuovo quartiere. Che però ha spazi talmente grandi che i visitatori ...