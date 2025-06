Quattro ferite lesioni sul collo | Martina Carbonaro non è morta subito dice l’esame autoptico sul corpo della 14enne

La tragica storia di Martina Carbonaro, la 14enne vittima di femminicidio, scuote l'Italia e riaccende un dibattito cruciale sulla violenza di genere. L'autopsia rivela ferite inquietanti, dimostrando che la giovane non è morta subito. Questo orrendo crimine ci ricorda l'urgenza di combattere una cultura che ancora tollera la violenza. È tempo di ascoltare le voci delle vittime e agire, perché ogni vita conta.

Eseguita l'autopsia, quattro ferite e lesioni sul collo della giovane di Afragola (Napoli) vittima di femminicidio. Per l'efferato delitto in carcere il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni a luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Martina non è morta subito ma al termine di un'agonia

I risultati dell’autopsia su Martina Carbonaro: non è morta subito ma dopo un'agonia

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola: non è morta subito ma dopo un'agonia

