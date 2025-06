Quasi due milioni di euro per la messa in sicurezza delle funivie lecchesi

Quasi due milioni di euro per garantire la sicurezza delle funivie lecchesi! Questo investimento della Giunta di Regione Lombardia non solo migliorerà la manutenzione delle strutture, ma si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione del turismo montano. Con la crescente attenzione per l'ecosostenibilità e le esperienze outdoor, la sicurezza diventa un elemento chiave per attrarre visitatori. Scopri come queste opere trasformeranno Lecco in una meta sempre più sicura e affascinante!

Quasi due milioni di euro per funivie e funicolari della provincia di Lecco. L'importante stanziamento è stato varato dalla Giunta di Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture soggette a obblighi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Quasi due milioni di euro per la messa in sicurezza delle funivie lecchesi

Università e caro affitti, in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto - La Regione Siciliana affronta il problema del caro-affitti con un investimento di quasi 4 milioni di euro, destinati a ristrutturare oltre 200 posti letto per studenti fuorisede.

