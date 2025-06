Quando torna Matteo Berrettini? I prossimi tornei verso Wimbledon e i punti da difendere

Matteo Berrettini si prepara a tornare in campo e puntare dritto verso Wimbledon, dopo un’assenza forzata dai tornei su terra. La sua scelta di saltare il Roland Garros è strategica: l’erba è il suo terreno ideale! Tornando a Stoccarda, dove ha già brillato, Berrettini cerca non solo il riscatto personale, ma anche di confermare la sua posizione tra i top player italiani. Riuscirà a difendere i punti cruciali e tornare al vertice?

Matteo Berrettini ha rinunciato ancora una volta a disputare il Roland Garros, a causa dei problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro prima a Madrid e poi a Roma, per puntare tutto sui tornei che si giocheranno su erba e che culmineranno con Wimbledon. L'azzurro, come lo scorso anno, tornerà in campo a Stoccarda, dove nel 2024 raggiunse la finale: Berrettini in Germania dovrà difendere dunque 165 punti. Cambio di programma per il torneo successivo: nel 2024 il romano giocò ad Halle, dove uscì agli ottavi ed incamerò 50 punti, mentre quest'anno Berrettini è iscritto al Queen's. Il tennista italiano si concederà poi, come fatto nel 2024, una settimana di pausa, non giocando ad Eastbourne o a Mallorca, andando direttamente a Wimbledon, dove lo scorso anno uscì al secondo turno, portando a casa 50 punti.

