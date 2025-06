Quando si può iniziare a lasciare un cane da solo a casa? Come abituare il cucciolo

Lasciare un cucciolo da solo a casa è una tappa cruciale nella sua crescita! Iniziare intorno ai 4-5 mesi permette di testare la sua indipendenza, ma ogni cane è unico. È fondamentale conoscere il suo carattere per dosare le assenze. Comincia con brevi distacchi: questo non solo lo abitua, ma rafforza anche il vostro legame. Ricorda, l'educazione del tuo amico a quattro zampe è un viaggio condiviso!

