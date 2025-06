Quali sono le truffe estive più comuni e i consigli per evitarle

L'estate è il momento ideale per viaggi da sogno, ma attenti alle truffe! Dalle false offerte di alloggio a pacchetti vacanza sospetti, le insidie sono dietro l'angolo. Per proteggervi, prenotate solo su siti affidabili e controllate sempre le recensioni. Ricordate: un'affare troppo bello per essere vero, spesso lo è! Scoprite i dettagli di queste truffe e come difendervi, per rendere la vostra estate indimenticabile e sicura.

Siete in procinto di prenotare la vostra prossima vacanza estiva? Ecco quali sono le truffe più gettonate e i consigli per evitarle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Le truffe del trading online sono diventate una multinazionale del crimine - Le truffe del trading online si sono trasformate in una vera e propria multinazionale del crimine. Negli ultimi anni, le frodi legate agli investimenti hanno assunto forme sempre più raffinate, con gruppi criminali che operano come vere e proprie aziende, dotati di strategie complesse per il riciclaggio e la gestione dei fondi rubati.

Quali sono le truffe estive più comuni (e i consigli per evitarle)

Truffa estiva: il messaggio convince gli utenti e poi li deruba così

Vacanze estive: quasi 2 milioni di italiani vittime di truffe online

