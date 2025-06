Quali Sono I Quesiti del Referendum di Giugno 2025 in Italia ? Ecco la nostra guida

Il referendum di giugno 2025 rappresenta un momento cruciale per la democrazia italiana. Con l'abrogazione di leggi che influenzano la vita quotidiana, i cittadini possono far sentire la propria voce e riprendere in mano il futuro del Paese. Ma attenzione: il quorum del 50% più uno è fondamentale! Un'occasione imperdibile per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Scopri i quesiti e preparati a fare la differenza!

Il referendum abrogativo è uno strumento previsto dalla Costituzione italiana che permette ai cittadini di decidere se cancellare (abrogare) una legge o una parte di essa. Si vota "Sì" per eliminare la norma, "No" per mantenerla. Perché il risultato sia valido, deve votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto (quorum). Perché è importante per noi cittadini recarci alle urne? Partecipare al referendum dell'8 e 9 giugno 2025 è fondamentale per diversi motivi che riguardano la democrazia, i diritti dei lavoratori, la cittadinanza e la possibilità concreta di incidere sulle leggi che regolano la vita quotidiana di tutti.

