Qual è la migliore città del mondo la classifica 2025 | c’è solo un’italiana in top 100

Secondo l'Oxford Economics Global Cities Index, la classifica delle città più vivibili del 2025 svela un dato sorprendente: solo una città italiana entra nella top 100. In un mondo che cambia rapidamente, dove la qualità della vita diventa cruciale, questo risultato solleva interrogativi sulle sfide e le potenzialità italiane. Qual è il segreto di quella città? Scopri come si posiziona nel panorama globale e cosa significa per il futuro dell'Italia!

L’Oxford Economics Global Cities Index ha classificato le 1000 città migliori del mondo del 2025. In totale ci sono 14 città italiane di cui una in top 100. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Quali modalità di gioco sono disponibili in Call of Duty nel 2025 e qual è la migliore da giocare online - Nel 2025, Call of Duty offre un’ampia gamma di modalità di gioco, tra cui multiplayer classico, battle royale e coop Zombie.