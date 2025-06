Putin chiude la porta alla tregua | Possibile solo con la resa di Kiev

La guerra in Ucraina continua a infliggere ferite profonde, mentre Putin chiude le porte a una tregua: l’unica via è la resa di Kiev. Dopo il vertice di Istanbul, speranze di pace svaniscono, e il conflitto si radica sempre di più. In un'epoca in cui i dialoghi diplomatici sembrano essenziali, la mancanza di accordo solleva interrogativi inquietanti sul futuro della stabilità europea. Riusciremo a trovare un modo per uscire da questa spirale?

Dopo il nulla di fatto al vertice di Istanbul, in cui Russia e Ucraina non sono andate oltre un accordo per lo scambio di prigionieri, la fine del conflitto che da oltre tre anni tiene in apprensione il mondo intero appare ancora lontana. Durante l’incontro in Turchia, la delegazione russa guidata da Vladimir Medinsky ha infatti rifiutato ogni proposta di cessate il fuoco, limitandosi a depositare un memorandum – che Kiev ha dichiarato di voler analizzare nelle prossime settimane – contenente le richieste del Cremlino per porre fine alla guerra. Si tratta, come facilmente intuibile, di condizioni ben più dure rispetto a quanto suggerito dalla situazione sul campo – dove la Russia sta vincendo, ma non stravincendo –: Vladimir Putin pretende infatti la cessione integrale delle cinque regioni (sebbene solo parzialmente occupate), la rinuncia ufficiale all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, lo svolgimento di nuove elezioni presidenziali, l’assenza di truppe occidentali a garanzia della futura pace e, infine, la smilitarizzazione del Paese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Putin chiude la porta alla tregua: “Possibile solo con la resa di Kiev”

Leggi anche In corso la telefonata Trump-Putin. Ma Mosca per ora chiude a un incontro di persona - In corso la telefonata tra Trump e Putin, mentre Mosca per ora si oppone a un incontro di persona. Durante il colloquio si discuteranno temi come la guerra in Ucraina e il commercio.

