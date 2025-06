Putignano comedy festival - stand-up comedy diffusa nel centro storico

Putignano si prepara a far ridere con il suo Comedy Festival, un evento che celebra la stand-up comedy nel suggestivo centro storico. In una città dove la tradizione comica è radicata, questa iniziativa rappresenta un’evoluzione della risata, portando il teatro comico sotto le stelle. Scoprirete come l'arte della battuta si intreccia con il folklore locale, creando un'atmosfera unica. Non perdetevi la chance di vivere una serata all'insegna del divertimento!

Putignano è da sempre una città con una forte tradizione teatrale e comica. Dal tradizionale e irresistibile rito delle Propaggini — che ogni anno apre il Carnevale con esibizioni vernacolari, dirette e pungenti — alle più recenti rassegne di stand-up comedy nei luoghi culturali della città .

