Pusher ucciso per amore lo psichiatra | Non riesce a controllare gli impulsi

Un delitto passionale scuote Casal di Principe: Paolo Scarano, ex militare, confessa di aver ucciso per amore. Lo psichiatra Raffaele Sperandeo evidenzia una "capacità di intendere e di volere parzialmente scemata", aprendo un dibattito su come le emozioni possano influenzare le azioni umane. In un'epoca in cui la salute mentale è al centro dell'attenzione, questo caso pone interrogativi inquietanti sull'equilibrio tra passione e raz

“CapacitĂ di intendere e di volere parzialmente scemata al momento del compimento del fatto”. E’ quanto dichiarato dallo psichiatra Raffaele Sperandeo nel processo a Paolo Scarano, ex militare 36enne di Casal di Principe, killer reo confesso dell’efferato delitto del 56enne assassinato nel suo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Pusher ucciso per amore, lo psichiatra: "Non riesce a controllare gli impulsi"

Leggi anche La famiglia del 13enne ucciso da un pusher a Milano: “Non doveva essere lì, i suoi amici lo hanno messo in pericolo” - La tragica morte del 13enne a Milano riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giovani e l'influenza negativa delle cattive compagnie.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sesto, bloccati due pusher della «droga dell'amore» (che però provoca deliri)

Riporta msn.com: La chiamano «droga dell'amore», o afrodisiaca, ma di sentimentale c'è praticamente nulla. In realtà, l'Mdpv, potente sostanza chimica stimolante, può produrre in chi la usa effetti molto ...

Pusher ucciso e dato alle fiamme, condanne a 19 e 4 anni per l’omicidio di Vincenzo Iannone

Secondo napoli.repubblica.it: Si è concluso con due condanne, a 19 e 4 anni di carcere, il processo per l'omicidio di Vincenzo Iannone, il pusher di 43 anni ucciso e dato alle fiamme nell'estate del 2023 a Marano di Napoli ...