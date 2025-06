Puppo | Sinner fa paura aggiunge sempre piccoli dettagli Con Alcaraz sarebbe una finale alla pari

Al Roland Garros 2025, l'emozione è alle stelle con due talenti italiani, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, pronti a contendersi un posto in semifinale. Dario Puppo di Eurosport sottolinea che Sinner, con la sua abilità nel curare ogni dettaglio, potrebbe spaventare anche i più forti, come Alcaraz. In un contesto dove il tennis italiano brilla sempre di più, è tempo di tifare per i nostri campioni! Chi conquisterà il palcoscenico parigino?

Giornata dedicata ai quarti di finale al Roland Garros 2025. Sono addirittura due gli azzurri nel torneo maschile che si andranno a giocare l'accesso al penultimo atto: Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Andiamo a sentire il commento di Dario Puppo nel corso della rubrica Tennis Mania. Le parole del giornalista di Eurosport: "Le ultime due giornate del Roland Garros hanno offerto veramente tantissimo tennis ed emozione, grazie a storie come quelle di Bublik e Boisson. Il torneo al femminile sta avendo un interesse maggiore, si sono viste cose notevolissime". Sinner ora sfiderà la sorpresa kazaka: "Bublik nell'intervista post partita non ha detto voglio vincere il torneo ha detto 'c'è ancora una partita' e questa cosa lo rende molto pericoloso.

