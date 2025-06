Punto nascita dell' ospedale | sindaci a raccolta per scongiurare la chiusura

I sindaci si riuniscono per difendere il punto nascita dell'ospedale "Ave Gratia Plena" di Piedimonte Matese, simbolo di un servizio essenziale per la comunità. In un periodo in cui la salute pubblica è sotto pressione, questo appello evidenzia la crescente preoccupazione per la riduzione dei servizi sanitari nelle aree periferiche. Un punto interessante? La mobilitazione locale potrebbe rappresentare un nuovo trend nel rafforzamento delle identità territoriali.

La politica scende in campo contro la chiusura del punto nascita dell'ospedale "Ave Gratia Plena" di Piedimonte Matese. Ad accendere i riflettori sulla questione sono il presidente della Comunità Montana "Zona del Matese", Fabio Civitillo, ed il consigliere delegato al Coordinamento, Felice De.

