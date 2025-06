Punta un fucile contro la moglie poi la minaccia con l’acqua bollente

Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso Strangolagalli, un caso che non è isolato ma si inserisce in un trend allarmante in crescita. La storia di quest'uomo di 55 anni, accusato di maltrattamenti e minacce indicibili, evidenzia quanto sia urgente affrontare il tema della violenza di genere. È fondamentale alzare la voce e sensibilizzare, perché nessuna donna deve sentirsi in pericolo nella propria casa.

Un uomo di 55 anni, residente a Strangolagalli, provincia di Frosinone, è finito a processo con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie.

Leggi anche “Hai paura? Ora ti uccido”, punta un fucile contro la moglie e la minaccia: 55enne a processo - Un caso drammatico che mette in luce la triste realtà della violenza domestica, un problema in crescita nel nostro Paese.

