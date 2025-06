Pulmino taglia la strada a un’auto e finisce fuori strada nel Mantovano | feriti 7 uomini e una ragazza di 26 anni

Un incidente stradale ha scosso la tranquilla mattinata di Medole, nel mantovano: un pulmino ha tagliato la strada a un'auto, causando il ribaltamento del mezzo e ferendo sette uomini e una giovane di 26 anni. Questo evento sottolinea l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in un periodo in cui si registra un aumento del traffico estivo. La prudenza al volante non è mai troppa: ogni viaggio può riservare sorprese inaspettate.

Un pulmino e un'auto sono rimasti coinvolti in un incidente a Medole (Mantova) nella mattinata del 3 giugno. Feriti i sette lavoratori che viaggiavano sul mezzo pesante e la ragazza di 26 anni che guidava l'altra vettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

