Pullman da Forlì per la manifestazione a Roma Basta complicità In piazza per Gaza

Sabato, il Partito Democratico di Forlì, insieme a Europa Verde e Sinistra Italiana, organizza un pullman per la manifestazione "Basta complicità. In piazza per Gaza" a Roma. Un segnale forte in un momento in cui la comunità internazionale si interroga sulla pace e i diritti umani. La partecipazione è fondamentale: non restare a guardare! Unisciti a noi e fai sentire la tua voce per una causa che riguarda tutti.

Il Partito Democratico di Forlì, Europa Verde e Sinistra Italiana organizzano un pullman per partecipare alla manifestazione nazionale "Basta complicità. In piazza per Gaza", che si terrà sabato a Roma. "A Gaza - scrivono gli organizzatori - continua da mesi un massacro senza precedenti: migliaia.

