Puglia terra di tartufo | Presenti le 9 varianti Risorsa per il turismo

La Puglia, con le sue nove varietà di tartufo, si conferma un tesoro gastronomico da scoprire. Questo prezioso fungo non è solo un ingrediente pregiato, ma sta diventando una risorsa fondamentale per il turismo. Negli ultimi anni, sempre più visitatori cercano esperienze autentiche legate alla raccolta e degustazione del tartufo, riscoprendo tradizioni culinarie uniche. Un viaggio nel mondo del tartufo pugliese è un invito a esplorare sapori inediti!

La Puglia è terra di tartufi. Così come il Salento. In Italia forse lo sapevano tutti già dagli anni 70, tranne i diretti interessati.

Tartufi pugliesi: un tesoro da scoprire e valorizzare

Scrive pugliapress.org: La Puglia è una terra ricca di biodiversità e di prodotti ... l’uncinato e il mesenterico, che presentano ottime caratteristiche organolettiche. Il tartufo nella cucina pugliese Il tartufo è un ...

Tartufo, in Puglia è il nuovo oro: ecco le aree dove è possibile trovarlo

Lo riporta turiweb.it: A quanto pare, una delle regioni più belle e turistiche della penisola ha un nuovo oro: il tartufo. Stando a quanto rivelato, lo si può trovare in diverse aree della Puglia, dal Nord a Sud della terra ...

E’ tartufo mania in Puglia

Riporta corrieresalentino.it: PUGLIA – Con una quotazione tra i 500 euro al chilogrammo per il tartufo nero fino ai 3000 euro al chilogrammo per il bianco la stagione dei tartufi in Puglia vive una fase molto fortunata, con ...