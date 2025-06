Puglia laboratorio nel caso dell' amministrazione giudiziaria per il Foggia calcio Canonico | Club salvo ma lo vendo

Un provvedimento senza precedenti in Italia: la Puglia si fa pioniera nell'amministrazione giudiziaria del Foggia Calcio, un club simbolo di passione e sport. Questo intervento arriva in un contesto in cui il calcio è minacciato da infiltrazioni criminali, sottolineando l'urgenza di proteggere la sana competitività. La vendita del club è ora all'orizzonte, creando attesa e speranza tra i tifosi. Il futuro del Foggia dipende da scelte decisive!

Un provvedimento "unico" in Italia perch√® applicato a una societ√† sportiva, "in un momento in cui fatti di cronaca hanno portato alla ribalta tentativi d'infiltrazione di gruppo criminali in club" calcistici. E' uno dei passaggi della lunga conferenza stampa svoltasi a Bari sulle ultime vicende. 🔗 Leggi su Baritoday.it ¬© Baritoday.it - "Puglia laboratorio" nel caso dell'amministrazione giudiziaria per il Foggia calcio. Canonico: "Club salvo ma lo vendo"

Segui queste discussioni sui social

#Israele #Gaza #Emiliano, #Puglia interrompe rapporti con Governo #Netanyahu - Notizie - Ansa.ithtml Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

"Puglia laboratorio" nel caso dell'amministrazione giudiziaria per il Foggia calcio. Canonico: "Club salvo ma lo vendo"

Da baritoday.it: A Bari ha parlato il patron a seguito della decisione del Tribunale, avvenuta lo scorso 19 maggio, per l'inchiesta (che ha portato a 4 arresti) sulle minacce e intimidazioni da lui ricevute affinchè l ...

Puglia, caso Dell'Olio-Emiliano, la destra attacca: come la vicenda Sangiuliano-Boccia

Scrive affaritaliani.it: Puglia, caso simile a quello Sangiulaino-Boccia? Destra all'attacco: "Le perbeniste di sinistra tacciono" Nella Regione Puglia scoppia un nuovo caso che la destra definisce "come quello ...

Vaiolo delle scimmie, secondo caso in Puglia

Riporta rainews.it: A seguito di segnalazione dell'Unità di Malattie ... ha identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie sul territorio provinciale. E' il secondo caso in Puglia. Il paziente, riconosciuto ...