Pugilato e kickboxing, dopi pochi mesi di preparazione gli allievi del team cesenate sul ring a Rimini Wellness

Domenica 1 giugno, il team cesenate ha sfidato il ring al Rimini Wellness, con tre giovani pugili e kickboxer in gara dopo soli pochi mesi di preparazione. Donato Di Maggio, maestro dell'arte marziale, evidenzia un'ottima trasformazione fisica e mentale nei suoi allievi. Questo evento non √® solo una vittoria personale, ma parte di un trend crescente: il pugilato e la kickboxing stanno conquistando sempre pi√Ļ appassionati, rispondendo alla ricerca di benessere e forza inter

Donato Di Maggio, istruttore e maestro di pugilato e kickboxing di Cesena, da ottobre 2024 ha iniziato un corso di queste attività nella palestra Champions River di Cesena. Domenica 1 giugno al Rimini wellness, tre ragazzi hanno esordito dopo gli allenamenti. Spiega l'istruttore: "Un ottimo.

Leggi anche Kickboxing, Muay thai e pugilato, a Cesenatico arrivano gli assi degli sport da combattimento - Kickboxing, Muay Thai e pugilato si incontrano a Cesenatico per l'attesissimo "Combat Camp" 2025. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, l'Accademia Acrobatica ospiterà allenamenti intensivi guidati da esperti del settore, offrendo agli appassionati un'opportunità unica di perfezionare le proprie tecniche e vivere la passione per gli sport da combattimento.

