Puff Daddy mi ha plagiata Mi ha scritto messaggi d’amore dopo avermi stuprata | l’ex assistente in tribunale

La testimonianza dell’ex assistente di Puff Daddy riaccende i riflettori su un tema drammatico e attuale: il confine tra potere e abuso. Le parole dolci di un presunto aggressore dopo un crimine così grave sono un paradosso inquietante, che ci invita a riflettere sull’importanza di ascoltare le voci delle vittime. Un caso che non solo scuote il mondo della musica, ma mette in discussione la cultura del silenzio che circonda tali eventi.

Un’ex assistente personale di Puff Daddy, che afferma di essere stata violentata da lui, ha svelato i messaggi d’amore che l’imputato le ha inviato per anni, dopo la fine del suo rapporto di lavoro nel 2017, affermando di essere stata “plagiata”. È la terza testimonianza in tribunale dell’ex assistente dell’imputato per traffico sessuale e racket del magnate della musica. Il processo è entrato nella quarta settimana di deposizioni. La donna, che ha testimoniato con lo pseudonimo di “Mia”, ha respinto le accuse dell’avvocato difensore Brian Steel secondo cui avrebbe inventato le sue affermazioni per trarre profitto “dalla corsa al denaro #MeToo contro Puff Daddy”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy mi ha plagiata. Mi ha scritto messaggi d’amore, dopo avermi stuprata”: l’ex assistente in tribunale

Leggi anche Puff Daddy / P. Diddy affronta accuse che potrebbero costargli l'ergastolo: la sua ex compagna, incinta di nove mesi, depone sul banco dei testimoni - Puff Daddy, noto anche come P Diddy, si trova al centro di un caso giudiziario che potrebbe portarlo a una condanna all'ergastolo.

Segui queste discussioni sui social

Puffco Peak Pro Limited Edition – Elite Performance in Exclusive StyleThe newest in smart dabbing technology is available in a beautiful, collectible style with the Puffco Peak Pro Limited Edition. With its wireless charging capabilities, … Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

“Puff Daddy furioso perché stavo con la sua ex Cassie Ventura. È entrato a casa mia con la forza e ha incendiato la mia auto”: al processo c’è Kid Cudi

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Era molto attesa la deposizione al processo contro Puff Daddy ... con colui che l’aveva plagiata e picchiata selvaggiamente in una camera d’hotel . Kid Cudi ha dichiarato che la sua auto ...

Puff Daddy, al processo la testimonianza di una dipendente

Riporta tg24.sky.it: Nel processo per traffico sessuale e racket in corso a New York, Capricorn Clark ha accusato il rapper e produttore musicale di averla rapita per portarla a casa di Kid Cudi, il cantante con il quale ...

“Puff Daddy mi ha violentata, picchiata e ha minacciato di pubblicare i miei video porno con altre escort”: l’ex fidanzata Cassie Ventura testimonia in tribunale

ilfattoquotidiano.it scrive: Era una delle testimonianze più importanti e attese di tutto il procedimento contro Puff Daddy. L’ex fidanzata Cassie Ventura (vero nome Casandra Elizabeth Ventura, ndr) ha testimoniato ...