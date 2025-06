Psg-Inter Tv8 si illumina grazie alla finale | ecco i dati

La finale di PSG-Inter su Tv8 ha illuminato il piccolo schermo, con 6,7 milioni di spettatori e un incredibile 35,7% di share. Un vero colpo di scena che supera anche i più grandi show, come "Amici". Questo evento sottolinea l’inarrestabile passione degli italiani per il calcio, capace di unire le famiglie davanti alla tv, anche quando il punteggio sembra inesorabile. La magia del calcio continua a sorprendere!

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Psg-Inter” - Tv8) 6,7 milioni di spettatori col 35.7% di share, manco la finale di “Amici” è arrivata a tanto. Nonostante il quasi tennistico 5 a 0, milioni di persone sono rimaste a vedere i francesi che annichilivano i nerazzurri. Secondo le stime metà del pubblico televisivo era composto da tifosi dell’Inter, un quarto da sostenitori di una squadra italiana e un quarto da “gufi” milanisti e juventini in primis. Per OmnicomMediaGroup colpisce la tenuta della curva che si è impennata in occasione dei goal e della premiazione, restando sul 37% durante il secondo tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Psg-Inter, Tv8 si illumina grazie alla finale: ecco i dati

