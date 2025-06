PSG-Inter meglio dormire che vederla! La siesta di Berterame | polemiche a Monterrey dopo la finale Champions e prima del Mondiale per Club

Una finale di Champions League che segna la storia, ma per alcuni è stata più un invito al riposo! Germán Berterame, attaccante del Monterrey, ha sollevato polemiche dopo il trionfo del PSG sull'Inter, definendo meglio una siesta che non assistere a una partita tanto sbilanciata. In un'era in cui il calcio è spettacolo globale, l'opinione di Berterame mette in luce quanto sia importante la competitività nel gioco. Rimanere svegli vale davvero la pena?

Il commento di Germán Berterame, attaccante di punta del Monterrey, sulla finale di Champions League tra PSG-Inter. I dettagli La finale di Champions League 2025, vinta 5-0 dal PSG sull’Inter, è stata un evento globale, seguito da centinaia di milioni di persone. Un monologo calcistico che ha comunque tenuto incollati gli spettatori, curiosi di assistere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG-Inter, meglio dormire che vederla! La siesta di Berterame: polemiche a Monterrey dopo la finale Champions e prima del Mondiale per Club

