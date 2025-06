Psg-Inter francesi nei guai per la finale | in arrivo multe pesantissime

Il PSG è nel mirino per le follie dei suoi tifosi in finale di Champions League. L'invasione di campo e l’uso di razzi hanno scatenato un'ondata di multe che potrebbero far lievitare il costo dell'evento. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio, dove la passione calcistica sfocia spesso in comportamenti oltre il limite. La domanda sorge spontanea: quanto vale il tifo? L'amore per la squadra non dovrebbe compromettere la sicurezza!

La finale di Champions League costa carissimo per il Paris Sain Germain. Il motivo? L'eccessiva foga dei tifosi transalpini che, dopo aver asfaltato l'Inter, si sono riversati sul terreno0 di gioco distruggendo il manto erboso dello stadio di Monaco. Oltre all'uso improprio di razzi, fumogeni e petardi. Sulla situazione incresciosa sta indagando la Uefa, ma potrebbero già arrivare multe pesantissime dato che lo stadio bavarese domani - mercoledì 4 giugno - dovrà ospitare la finale di Nations League tra Germania e Portogallo. Stando a quanto riportato dalla Bild, il Psg potrebbe essere costretto a ripagare di tasca propria tutti i danni causati dai tifosi parigini durante l'invasione di campo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Psg-Inter, francesi nei guai per la finale: in arrivo multe pesantissime

Leggi anche Thierry Henry su PSG Inter: «I francesi hanno cambiato mentalità, soprattutto sotto quegli aspetti. Sull’Inter…» - Thierry Henry, ex attaccante francese, ha condiviso le sue impressioni sulla finale di Champions League tra PSG e Inter in un’intervista a CBS Sports Golazo.

Approfondimenti da altre fonti

Psg-Inter, cosa è successo nello spogliatoio nell'intervallo: voci bomba | .it; Quanto vale Doué dopo la vittoria della Champions col Psg; Finale Champions League, PSG-Inter: i transalpini si aggiudicheranno per la prima volta la competizione?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Psg-Inter finisce sotto inchiesta, UFFICIALE: Parigi trema

Scrive calcioblog.it: Il Paris Saint-Germain potrebbe trovarsi nei guai dopo la finale di Champions stravinta contro l'Inter: l'inchiesta fa tremare i parigini.

Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli

Segnala fanpage.it: Il PSG domina 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League e si prende la coppa. È la sconfitta più pesante in finale da quando è stata istituita la nuova formula del torneo.

PSG e Macron rispondono alle violenze e ai disordini durante i festeggiamenti del PSG in Champions League

Scrive msn.com: La clamoChampions League rosa vittoria del Paris Saint-Germain sull'Inter sabato sera ha dato il via a una rara occasione in cui l'intera città è scesa in strada per celebrare il primo titolo di Champ ...