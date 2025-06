PSG dopo la Champions arriva il mercato | Mastantuono per Luis Enrique ma non è il solo

Dopo la storica vittoria in Champions, il PSG non si ferma: il mercato è già in fermento! Mastantuono è solo il primo rinforzo per Luis Enrique, ma nella lista dei desideri ci sono anche nuovi difensori. Con il Mondiale per club all'orizzonte, il club parigino punta a rafforzare la sua supremazia anche a livello globale. Un passo decisivo per diventare una leggenda del calcio! Chi sarà il prossimo colpo?

PSG, il punto sul calciomercato dei Campioni d’Europa: Mastantuono il primo rinforzo, ora serve un difensore; e in uscita. Il PSG è già al lavoro dopo la vittoria della Champions League per rinforzare la rosa in vista del Mondiale per club, con l’obiettivo di consolidare il proprio dominio anche su scala globale. Come riportato dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG, dopo la Champions arriva il mercato: Mastantuono per Luis Enrique, ma non è il solo

