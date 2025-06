Provoca un incidente sulla Flacca | guidava lo scooter in stato di ebbrezza

Un 61enne, alla guida del suo scooter in stato di ebbrezza, ha provocato un incidente sulla Flacca, nel cuore della splendida Sperlonga. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e l'importanza di guidare responsabilmente, specialmente in un periodo in cui il turismo estivo è al culmine. La scelta di mettersi alla guida alterati non solo mette a rischio la propria vita, ma compromette anche quella degli altri. È tempo di riflettere!

Sabato scorso è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre eralla guida del suo scooter. L'uomo, un 61enne, stava percorrendo la Flacca, nel territorio di Sperlonga. Sul luogo del sinistro sono accorsi i carabinieri della tenenza di Fondi, che si sono occupati dei rilievi e degli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Provoca un incidente sulla Flacca: guidava lo scooter in stato di ebbrezza

Leggi anche Provoca un incidente in moto poi fugge. Lettera anonima al ferito rimasto paralizzato: "So chi è stato" - ANCONA – Una drammatica vicenda ha colpito un giovane motociclista, rimasto paralizzato dopo un incidente causato da una moto in curva.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Provoca un incidente sulla Flacca: guidava lo scooter in stato di ebbrezza

Lo riporta latinatoday.it: Il sinistro avvenuto nella giornata di sabato sul territorio di Sperlonga. Gli accertamenti dei carabinieri hanno portato alla denuncia del conducente ...

Incidente sulla Flacca, la neonata stabile al Goretti non è più intubata, ma resta in prognosi riservata

Da ilmessaggero.it: La piccola è in uno dei quattro lette della rianimazione del reaparto di pediatria e neonatologia del Santa Maria Goretti guidato dal ... drammatica dell'incidente sulla Flacca ha riacceso ...

Incidente sulla Flacca, coinvolti quattro veicoli: due feriti

Come scrive ilmessaggero.it: Sabato sera con incidente stradale a catena, lungo la Flacca: in un sinistro avvenuto all’altezza del chilometro 13.400 dell’arteria, nel territorio di Sperlonga, si sono scontrate quattro auto.