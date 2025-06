Provare i chatbot in locale sul telefono con un’app di Google | AI Edge Gallery può analizzare anche le immagini

Scoprire il futuro della tecnologia è ora a portata di mano! Google ha lanciato un'app per sviluppatori che consente di provare chatbot in locale sul telefono, analizzando persino le immagini. Questo segna un passo cruciale verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei nostri dispositivi quotidiani. Con sempre più strumenti a disposizione, la personalizzazione e l'efficienza nell'interazione con i nostri smartphone sono solo l'inizio di una rivoluzione digitale!

È stata rilasciata da Google senza troppa pubblicità, anche perché è un’app per sviluppatori, ma mostra a tutti cosa aspettarsi da un uso in locale degli LLM sui telefoni. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Provare i chatbot in locale sul telefono con un’app di Google: AI Edge Gallery può analizzare anche le immagini

