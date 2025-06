Prova a saltare la fila si schianta contro un furgone Motociclista in prognosi riservata

Un motociclista di 29 anni è finito in prognosi riservata dopo un drammatico incidente a Bresseo di Teolo, dove ha tentato di saltare la fila. Questa notizia mette in luce un fenomeno preoccupante: la corsa all'imprudenza sulle strade italiane. Gli esperti avvertono: ogni manovra azzardata può avere conseguenze letali. È tempo di riflettere sull'importanza della sicurezza stradale e di rispettare le regole per salvaguardare vite umane.

Ennesimo grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Teolo un motociclista di 29 anni residente a Montegrotto Terme, mentre stava percorrendo via Euganea a Bresseo di Teolo, è andato ad impattare contro un furgone.

