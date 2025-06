Protesta dei ricercatori precari durante l’approvazione del Decreto Pnrr Scuola | “Siamo 30mila non ci fermiamo”

A Piazza Capranica, i ricercatori precari si fanno sentire: “Siamo 30mila, non ci fermiamo!” Durante l'approvazione del decreto PNRR Scuola, emergono contratti brevi che minacciano diritti e stabilità. Questo è solo un riflesso di un trend più ampio: la precarietà nel mondo accademico sta raggiungendo livelli critici. La loro lotta è un richiamo urgente per una trasformazione del sistema educativo che tuteli il talento e la passione per la ricerca.

Il decreto introduce tipologie di contratto anche molto brevi per i ricercatori universitari, che continuano così a perdere tutele e diritti. La protesta oggi a piazza Capranica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche “Ogni euro dato alle armi è un euro tolto all’Università”: la protesta dei ricercatori precari a Milano – Video - A Milano, i ricercatori precari protestano contro i finanziamenti alle armi, rivendicando che ogni euro destinato agli armamenti sottrae risorse vitali alla ricerca universitaria.

Senato, i ricercatori precari hanno protestato contro i contratti senza tutele

Da ricercatore che studia il #Caucaso, vi dico che questo articolo è spazzatura

#PNRR #Scuola, Protesta #Avs in Aula Montecitorio con aeroplani di carta: così i #ricercatori lasceranno Italia

PNRR-Scuola, Protesta AVS in Aula con aeroplani di carta così i ricercatori lasceranno Italia

"Succederà che decine di migliaia di ricercatori faranno le valigie e saliranno su un aereo come quello che vi stiamo mostrando: voleranno via dall'Italia."

Due nuovi modi per sfruttare i ricercatori precari

Dopo avere rafforzato con un decreto il potere della cooptazione locale e disciplinare sui concorsi universitari, ieri il governo Meloni ha messo a punto due nuovi modi per sfruttare i ricercatori precari

Ricerca, torna la protesta contro la «grande espulsione»

Martedì prossimo alla Camera ci sarà il voto di fiducia su un decreto di legge sul Pnrr e la scuola che contiene, tra l'altro, due misure che peggioreranno le condizioni di lavoro e di vita dei ricercatori