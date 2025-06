Protagoniste sono Teresa Saponangelo Sara e Claudia Gerini Teresa ex agenti a caccia della verità sulla morte del figlio di Sara

Oggi su Netflix debutta "Sara – la donna nell’ombra", una serie crime avvincente che segna il ritorno del genere noir italiano. Protagoniste Teresa Saponangelo e Claudia Gerini, che indagano sulla tragica morte del figlio di Sara. Con sei episodi ricchi di suspense, il racconto esplora il potere della verità e le ombre del passato. Un invito a riflettere: fino a che punto siamo disposti a cercare ciò che si nasconde? Non perdertela!

F uori da oggi su Netflix, Sara – la donna nell’ombra è una serie crime italiana tratta dall’ omonima saga letteraria di Maurizio de Giovanni. Al centro del racconto c’è una donna dal passato misterioso che ritorna alla sua vecchia vita di agente segreto dopo la morte drammatica del figlio. La serie in 6 episodi è diretta da Carmine Elia e ha come protagoniste Teresa Saponangelo e Claudia Gerini. Film e serie tv su Netflix: cosa vedere a giugno 2025 X Leggi anche › 10 film e serie tv da vedere assolutamente su Netflix a giugno Sara – la donna nell’ombra su Netflix, trama della serie crime tratta dai libri di Maurizio de Giovanni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Protagoniste sono Teresa Saponangelo (Sara) e Claudia Gerini (Teresa), ex agenti a caccia della verità sulla morte del figlio di Sara

