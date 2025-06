Proseguono i lavori per il recupero del Bayesian in settimana sarà tagliato l' albero del veliero

I lavori per il recupero del veliero Bayesian proseguono, sebbene a rilento. Entro sabato sarà tagliato l'imponente albero di 72 metri, un passo cruciale per riportare alla luce la storia di questo magnifico natante affondato nel 2024. Questo intervento non è solo un'operazione tecnica, ma un simbolo del crescente interesse per la salvaguardia del patrimonio marittimo e delle eco-storie legate ai nostri mari. Rimanete sintonizzati!

Proseguono, seppure a rilento, i lavori per il recupero del Bayesian, il veliero di 56 metri affondato nell'agosto del 2024 al largo di Porticello. In ritardo di una settimana sul cronoprogramma dovrebbe essere tagliato entro sabato l'albero di 72 metri. Un taglio che avverrà con un filo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Proseguono i lavori per il recupero del Bayesian, in settimana sarà tagliato l'albero del veliero

