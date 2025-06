Proposta inaspettata per l’ex gieffina | dopo il buio arriva il giorno più bello

Dopo un periodo di incertezze, Selvaggia Roma e Luca Teti sorprendono tutti con una proposta di fidanzamento durante il battesimo della loro piccola. Un gesto che riempie di gioia e speranza, in un contesto dove le storie d’amore autentiche sono sempre più rare. Questo annuncio non solo celebra l’amore, ma segna anche un nuovo inizio. Chi sarà il prossimo a scrivere una favola romantica? Rimanete sintonizzati!

l'annuncio del fidanzamento di Selvaggia Roma e Luca Teti. In un momento particolarmente significativo, durante il battesimo della loro figlia, Selvaggia Roma e Luca Teti hanno condiviso pubblicamente il loro fidanzamento, lasciando senza parole amici, parenti e follower. La coppia ha scelto di rendere pubblico questo passo importante con una proposta di matrimonio che ha suscitato grande emozione tra coloro che seguono le loro vicende sui social media. la proposta di matrimonio: dettagli e atmosfera. momento e ambientazione dell'evento. La proposta si è svolta in un contesto di festa, con il battesimo come sfondo simbolico.

