Pronostico Svitolina-Swiatek | scintille al Roland Garros

Oggi al Roland Garros si accendono le scintille tra Elina Svitolina e Iga Swiatek, il match che tutti aspettano! In un torneo dove le sorprese sono all'ordine del giorno, Svitolina cerca di infrangere i sogni della campionessa polacca. È l'ennesima dimostrazione di come il tennis possa riservare colpi di scena inaspettati. Chi avrà la meglio? Rimanete sintonizzati per scoprire se la favola continua o se si chiude qui!

Elina Svitolina, oggi, proverà a mandare in fumo il sogno di Iga Swiatek: tutto quello che c’è da sapere sul match più caldo di martedì 3 giugno. Che il tennis sia uno sport estremamente imprevedibile non è una leggenda metropolitana. E lo sa bene Jasmine Paolini, che ha ceduto ad Elina Svitolina dopo avere avuto in mano non uno, ma ben tre match point. Una partita che è stata completamente ribaltata e che ha stravolto, di conseguenza, qualunque pronostico fosse stato formulato finora. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Iga Swiatek non affronterà la numero 1 d’Italia, dunque, ma la campionessa ucraina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Svitolina-Swiatek: scintille al Roland Garros

Leggi anche Pronostico Paolini-Svitolina: l’azzurra si prende i quarti - Jasmine Paolini conquista i quarti di finale del Roland Garros con una prestazione impeccabile, dimostrando che il talento italiano può brillare anche sui palcoscenici più prestigiosi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pronostico Svitolina-Swiatek: scintille al Roland Garros. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Swiatek-Svitolina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Riporta sportface.it: Secondo i bookmakers sarà Swiatek a scendere in campo con i favori del pronostico; vietato però sottovalutare Svitolina, che già nel 2019 fu capace di raggiungere una semifinale. L’unico precedente ...

Swiatek-Svitolina, quarti Wimbledon 2023: ultime e diretta TV

Secondo metropolitanmagazine.it: Questo pomeriggio con orario stimato per le 14.30, Iga Swiatek affronta Elina Svitolina nella sfida valida per i quarti di finale di Wimbledon 2023. Una gara che sarebbe potuta essere degna di una ...

Si inerpica il tabellone di Jasmine Paolini al Roland Garros. Subito Svitolina, poi lo spettro Swiatek all’orizzonte

oasport.it scrive: Si può probabilmente dire che il vero Roland Garros di Jasmine Paolini inizi ora, con gli ottavi di finale di scena domani. Per la toscana tre turni dal ...