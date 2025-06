Pronostico Spagna-Francia assenze in difesa e voglia di rivincita | spettacolo assicurato

La semifinale di Nations League tra Spagna e Francia promette spettacolo e tensione, con assenze in difesa che potrebbero stravolgere gli equilibri. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per ottenere la rivincita e dimostrare chi è il vero gigante del calcio europeo. Non perdere l’occasione di vivere un incontro che si preannuncia epico: scintille in campo e emozioni forti, sono assicurate!

Spagna-Francia è un match valido per le semifinali della Nations League 2024-25 e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nella seconda semifinale della Final Four di Nations League andrà in scena quella che è ormai una "classica" a livello europeo ma non solo: Spagna contro Francia, due delle selezioni più nobili e blasonate del continente, che negli ultimi anni si sono trovate spesso di fronte. L'ultimo precedente, infatti, risale a circa un anno fa, quando la Roja la spuntò 2-1 in rimonta nella semifinale di Euro 2024, staccando il pass per la finalissima di Berlino (poi vinta contro l'Inghilterra).

