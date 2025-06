Pronostico Sabalenka-Zheng | la vendetta va servita a Parigi

Sabalenka è pronta a vendicarsi! Dopo la sorprendente sconfitta contro Zheng agli Internazionali d’Italia, la numero 1 del mondo si prepara a far sentire la sua potenza a Parigi. Il tennis femminile sta vivendo un momento di grande competitività, e ogni match può riservare sorprese. La pressione è alta, ma Sabalenka ha tutte le carte in regola per ribaltare il pronostico. Chi avrà la meglio in questa attesissima rivincita?

Scintille in vista a Parigi: la numero 1 Aryna Sabalenka affronta di nuovo Qinwen Zheng dopo la clamorosa sconfitta agli Internazionali d’Italia. Le statistiche e le analisi dei match passati, alle volte, non significano niente. Come non vuol dire nulla, a dimostrazione di ciò, il fatto che negli head to head Aryna Sabalenka sia nettamente in vantaggio rispetto all’avversaria che sfiderà oggi al Roland Garros, ossia Qinwen Zheng. La cinese si è imposta nel loro ultimo faccia a faccia, a Roma, ragion per cui la situazione è molto più intricata di quanto si possa pensare. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sabalenka-Zheng: la vendetta va servita a Parigi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pronostico Sabalenka-Zheng: la vendetta va servita a Parigi; Pronostico Sabalenka-Zheng 3 Giugno: Quarti Roland Garros 2025; Pronostico Svitolina-Swiatek: scintille al Roland Garros. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pronostico Sabalenka-Zheng: la vendetta va servita a Parigi

Da ilveggente.it: Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng si affronteranno ai quarti di finale del Roland Garros in un match all'insegna delle scintille.

Roland Garros 2025, Zheng, Swiatek e Sabalenka approdano ai quarti di finale

Scrive oasport.it: I match valevoli per la parte alta degli ottavi di finale animano la giornata del tabellone del singolare femminile del Roland Garros. Approdano ai quarti ...

Zheng-Sabalenka, US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Secondo ilveggente.it: Zheng-Sabalenka è un match valido per i quarti di finale dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Come lo scorso anno Qinwen Zheng e Aryna Sabalenka, ...