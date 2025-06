Pronostico Paul-Alcaraz | lo spagnolo la chiude presto

Paul Alcaraz è un match imperdibile ai quarti di finale del Roland Garros. Mentre il giovane talento spagnolo, fresco vincitore a Roma, punta a confermare la sua superiorità sul terreno rosso, l’americano Paul ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il numero 2 al mondo. Sarà interessante vedere se Alcaraz riuscirà a chiudere la partita rapidamente o se Paul riserverà sorprese. Un incontro che promette emozioni forti nel cuore della stagione tennistica!

Paul-Alcaraz è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. In soli due incroci in sei totali, l’americano Paul è riuscito ad avere la meglio sul numero 2 al mondo, che viene dal trionfo di Roma, Alcaraz. E parliamo del 2022 e del 2023, quindi molto indietro nel tempo. Nel tennis tre anni sono tantissimi, quindi sì, parliamo di tantissimo tempo. (Lapresse) – Ilveggente.it Ha sofferto, Paul, in queste partite che lo hanno portato ai quarti di finale del torneo parigini. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Paul-Alcaraz: lo spagnolo la chiude presto

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tommy Paul vs Carlos Alcaraz: Anticipo e Pronostico dei Quarti a Roland Garros 2025; Roland Garros, i risultati di oggi: Alcaraz vola ai quarti; Ben Shelton vs Carlos Alcaraz: Anteprima e Pronostici per il Duello a Roland Garros; Roland Garros 2025: Giulio Zeppieri sfida il campione in carica Carlos Alcaraz, anteprima e pronostici. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostico Shelton-Alcaraz: lo spagnolo senza freni

Scrive ilveggente.it: Shelton-Alcaraz è un match valido gli ottavi di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. Il re della terra rossa. Non si può dire diversamente. Anche ...

Roland Garros, i risultati di oggi: Alcaraz vola ai quarti

Segnala sport.sky.it: Carlos Alcaraz rispetta il pronostico, piega Shelton in quattro set e guadagna i quarti di finale dello Slam francese. Lo attende un altro americano, Tommy Paul, vincitore invece su Popyrin. Nel tabel ...

Roland Garros 2025, Paul, Alcaraz e Tiafoe si qualificano per i quarti

Segnala oasport.it: I match valevoli per gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone animano il programma della domenica del tabellone di singolare maschile del ...