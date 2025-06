Pronostico Musetti-Tiafoe | l’italiano per la storia

Lorenzo Musetti è pronto a scrivere la propria storia al Roland Garros, affrontando il talentuoso Frances Tiafoe nei quarti di finale. Dopo un trionfo emozionante contro Rune, l’azzurro è in forma smagliante e cerca di entrare nel cuore degli appassionati. Questo match non è solo una sfida sportiva, ma un’opportunità per dimostrare che il tennis italiano è in continua ascesa. Non perdere l'occasione di seguirlo: potrebbe essere un momento epico!

Musetti-Tiafoe è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. La vittoria contro Rune, nonostante le provocazioni, è stata bellissima. Prestigiosa. E adesso, Lorenzo Musetti, tennista che occupa la settima posizione nella classifica Atp, ha davvero la possibilità di scrivere la storia arrivando alle semifinali di questo Roland Garros che gli sta regalando delle soddisfazioni incredibili. (Lapresse) – Ilveggente.it Impegno non semplice, ma non è nemmeno un muro insormontabile: l’americano Tiafoe – che ha avuto un percorso netto fino ad oggi ma con avversari davvero inferiori – non può fare paura. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Musetti-Tiafoe: l’italiano per la storia

Leggi anche Musetti oggi contro Zverev a Roma: dove vederla, precedenti e pronostico - Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti affronta Alexander Zverev agli Internazionali di Roma 2025, dopo un incredibile successo contro Daniil Medvedev.

