Pronostico Galles-Italia | obiettivo secondo posto

Galles-Italia si trasforma in una sfida cruciale per le azzurre, che puntano al secondo posto nella Nations League femminile. Dopo il deludente pareggio contro la Svezia, ora è fondamentale ripartire con grinta. La squadra di Soncin ha bisogno di un'esibizione convincente per mantenere viva la speranza di qualificazione. In un contesto dove il calcio femminile sta guadagnando sempre più attenzione, ogni partita diventa un'opportunità per dimostrare il proprio valore. Non perdere questo match:

Galles-Italia è valida per la sesta giornata di Nations League femminile. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming Il pareggio interno contro la Svezia della scorsa settimana ha di fatto chiuso ogni possibilità alla nazionale italiana femminile di Andrea Soncin di prendersi il primo posto nel girone e di conseguenza giocarsi il passaggio del turno contro il Galles per la final four della Nations League femminile. (Lapresse) – Ilveggente.it Dopo la sfida di Parma, comunque, è sicuramente rimasto un po’ di amaro in bocca perché sono state le azzurre a creare più di una volt ai presupposti per prendersi i tre punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Galles-Italia: obiettivo secondo posto

Su questo argomento da altre fonti

Galles-Italia: diretta live e risultato in tempo reale

Lo riporta calciomagazine.net: Diretta Galles-Italia di Martedì 3 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la Nations League Femminile SWANSEA - ...

Galles-Italia oggi, Nations League calcio femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Da oasport.it: Oggi, martedì 3 giugno, la Nazionale italiana di calcio femminile chiude il proprio ciclo di incontri nell'edizione 2025 della Nations League. Dopo aver ...

LIVE Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per evitare i playout

Segnala oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles - Italia di calcio femminile, ...