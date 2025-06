Pronostico Estonia-Israele | può solamente finire in questo modo

Venerdì alle 20:45, Estonia e Israele si sfidano in un match cruciale per le qualificazioni al Mondiale 2026. Entrambe le squadre sono consapevoli che il percorso è in salita, soprattutto con Italia e Norvegia nel girone. Chi riuscirà a emergere dalla competizione? Un punto interessante: ogni partita potrebbe rivelarsi decisiva e cambiare le sorti di un'intera nazione. Non perdere questa sfida: il cuore del calcio europeo è in gioco!