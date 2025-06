Pronostici qualificazioni Mondiali AFC 5 giugno | ultimi verdetti in arrivo

Il countdown per le qualificazioni mondiali AFC è iniziato: il 5 giugno ci regalerà emozioni forti con incontri decisivi! L’Arabia Saudita non può permettersi passi falsi nel match contro il Bahrein, un test cruciale per il suo sogno mondiale. In un contesto calcistico asiatico in crescita, ogni partita può riscrivere la storia. Chi riuscirà a brillare e strappare il pass per il Qatar? Non perdere l’occasione di seguire questi scontri avvincenti!

Qualificazioni Mondiali AFC, la penultima giornata della Fase 3 riserva diversi match interessanti: non può sbagliare l’Arabia Saudita in Bahrein. Mancano due giornate alla fine della Fase 3 delle qualificazioni asiatiche ai prossimi campionati del mondo. In questa settimana è in programma il penultimo turno: nei tre gironi da sei squadre ciascuno è corsa ai primi due posti, gli unici che garantiscono il pass diretto per il Mondiale. Per le terze e le quarte classicate invece il percorso continuerà nella Fase 4. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici qualificazioni Mondiali AFC 5 giugno: ultimi verdetti in arrivo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Qualificazioni ai Mondiali AFC: i pronostici sulle partite del 5 settembre

Si legge su ilveggente.it: Qualificazioni ai Mondiali, gironi asiatici: i pronostici sulle partite del 5 settembre, in campo Australia, Giappone, Iran e tante altre. La terza fase di qualificazione ai Mondiali in Asia prende il ...

Qualificazioni Mondiali, quote e pronostico di Paraguay-Uruguay

Lo riporta corrieredellosport.it: Sfida tra due nazionali appaiate al terzo posto (con gli stessi punti del Brasile) nella classifica delle Eliminatorias sudamericane ...

Pronostici Qualificazioni Mondiali Calcio: il girone dell’Italia e le quote degli azzurri

Si legge su betitaliaweb.it: Girone Italia Qualificazioni Mondiali 2026: azzurri contro Norvegia ... del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle ...