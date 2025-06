Promuove il referendum Assessore censurato abbandona l’aula

In un clima di crescente tensione politica, l'assessore Francesco Falsetto di Verderio ha fatto parlare di sé abbandonando l'aula in segno di protesta. La sua iniziativa per informare la comunità sui prossimi referendum è cruciale: più che mai, è fondamentale che i cittadini siano a conoscenza di come e quando votare. Questo gesto accende i riflettori su un tema centrale: l'importanza della partecipazione attiva nella democrazia! Non restiamo indifferenti!

Un ordine del giorno per chiedere la diffusione delle informazioni su data, modalità di voto e contenuto dei quesiti referendari di domenica e lunedì prossimi. Lo ha presentato Francesco Falsetto, assessore di Verderio, che poi ha abbandonato l’aula per protesta, contro i consiglieri di minoranza e contro il prefetto. I primi si sono infatti appellati al secondo denunciando che gli amministratori locali non potrebbero far propaganda per i referendum; il prefetto ne ha così chiesto conto al sindaco, che, per timore di conseguenze, ha chiesto ai “suoi“ di ritirare l’ordine del giorno. L’assessore ai Lavori pubblici, che denuncia " censura preventiva " tuttavia lo ha presentato lo stesso: "Ciò che accade attorno a questi referendum è preoccupante – spiega -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Promuove il referendum. Assessore censurato abbandona l’aula

