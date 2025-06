Promozione | Montombraro ingaggia Jerry Momodu Sanmichelese conferma la rosa

Il Montombraro punta in alto con l’ingaggio di Jerry Momodu, un attaccante che ha già dimostrato il suo valore segnando 16 gol in due anni a Camposanto. Questo colpo non solo rinforza la squadra, ma sottolinea l’aspirazione del club a emergere nel panorama calcistico locale. Nel frattempo, la Sanmichelese si prepara a una nuova stagione, mantenendo intatta la rosa. Quale sarà la strategia vincente per entrambe le formazioni? Segui i prossimi sviluppi!

In Promozione colpo del Montombraro, che ha chiuso per Jerry Momodu (nella foto), attaccante ‘97, che arriva da 16 gol in 2 anni a Camposanto. La Sanmichelese, in attesa dell’eventuale ripescaggio in Eccellenza, ha confermato tutta la rosa con Carmelo Russo preparatore atletico, Marco Ferrari team manager e Nicolò Corghi collaboratore, mentre Cristian Savarino allena la Juniores. Il Fiorano annuncia 5 colpi: dal Colombaro l’esterno Lorenzo Calò (2001), dal Ganaceto il portiere Mattia Poli (’97), la punta Frank Dago (2001) e il terzino sinistro Marco Mondini (2003), per l’attacco ecco Gianmarco Nicioli (’99) dal Pavullo, poi dalla juniores vengono aggregati i 2005 Filippo Bonechi difensore, Fabio Gilioli centrocampista e Alessandro Rivi attaccante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione: Montombraro ingaggia Jerry Momodu, Sanmichelese conferma la rosa

