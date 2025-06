Promette 25mila euro a un' anziana e gliene porta via 1400 abile truffatore denunciato

Un abile truffatore di 77 anni ha messo a segno un colpo da maestro, promettendo 25mila euro a una pensionata di Adrano e rubandole 1400 euro. Questo episodio ricorda quanto sia cruciale proteggere le persone più vulnerabili da inganni simili. In un'epoca in cui le truffe online e telefoniche sono in costante aumento, è fondamentale rimanere vigili e informati. Non lasciate che la buona fede diventi una debolezza!

La polizia ha denunciato per truffa un pregiudicato messinese di 77 anni che è riuscito a carpire la buona fede di una pensionata di Adrano. L'uomo ha messo in campo un’articolata serie di stratagemmi, pianificati nei minimi dettagli, insieme a un complice, per circuire la donna in modo da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Promette 25mila euro a un'anziana e gliene porta via 1400, abile truffatore denunciato

