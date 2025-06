Prof Andrea Maggi consiglia Il deserto dei Tartari | L’invenzione del nemico fa comodo l' odio è tempo sprecato

Il Prof. Andrea Maggi consiglia "Il deserto dei Tartari" di Dino Buzzati, un’opera che esplora il tema dell'attesa e del nemico invisibile. In un'epoca in cui il conflitto sembra ovunque, l'autore invita a riflettere su come l’odio possa diventare un fardello inutile. La storia di Giovanni Drogo ci ricorda che la vera battaglia è spesso quella interiore: siamo pronti a combattere? Un invito alla lettura per comprendere meglio noi stessi.

«Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la Fortezza Bastiani, la sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Quando ebbe finito al lume di una lampada a petrolio si guardò.

