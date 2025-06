Procida barca in fiamme | i passeggeri si gettano in mare

Momenti di puro terrore a Procida, dove un motoscafo in fiamme ha costretto 12 passeggeri a tuffarsi in mare. Questo tragico evento mette in luce l'importanza della sicurezza nautica, un tema sempre più attuale con l'aumento del turismo marittimo. Fortunatamente, tutti sono stati tratti in salvo, ma le immagini di quel pomeriggio possono rimanere impresse nella memoria. Qual è il limite tra avventura e rischio? Scopriamolo insieme!

Momenti di terrore a Procida (Napoli), dove un motoscafo di circa 8 metri di lunghezza è andato a fuoco. Fortunatamente le 12 persone presenti sull’imbarcazione, sono state tratte in salvo. BARCA IN FIAMME – Nel pomeriggio di ieri, 2 giugno, ha preso fuoco un motoscafo a Procida, poco distante dal porto principale di Marina Grande. Secondo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche Paura al largo di Procida: barca in fiamme, passeggeri si lanciano in mare - Attimi di terrore al largo di Procida, dove una barca da diporto ha preso fuoco, costringendo i passeggeri a tuffarsi in mare per salvarsi.

