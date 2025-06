Procaccini | I media hanno già creato il mostro

Procaccini rompe il silenzio: il suo messaggio si inserisce in un dibattito sempre più acceso sulla geopolitica europea. In un mondo dove le etichette volano facili, lui ribadisce la sua posizione a sostegno di Kiev, sottolineando la necessità di una visione equilibrata. Interessante notare come la narrativa pubblica possa influenzare la percezione politica: un invito a riflettere su come le parole plasmino i leader e le loro decisioni.