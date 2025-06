Problemi con la nave affondata | le immagini che svelano i flip di Kim

La nave affondata del cacciatorpediniere classe Choe Hyon continua a fare notizia, svelando non solo un incidente navale, ma anche le complessità che si celano dietro operazioni di recupero in mare. Le immagini rivelano un’imbarcazione semisommersa su un fianco, mentre esperti ipotizzano ostacoli imprevisti. Un richiamo alla fragilità delle ambizioni marittime, in un contesto globale dove la sicurezza e la tecnologia navale sono più cruciali che mai.

