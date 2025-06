Probabile fuga di gas | donna intossicata trasferita in eliambulanza a Roma

Una mattinata drammatica ad Aprilia ha visto una donna colpita da intossicazione, probabilmente a causa di una fuga di gas. Trasferita in eliambulanza a Roma, la vicenda riaccende l'attenzione su un tema cruciale: la sicurezza domestica. In un periodo in cui il freddo aumenta l'uso di riscaldamenti e stufe, è fondamentale conoscere i segnali di allerta. La prevenzione è l’arma migliore contro incidenti imprevisti!

Una donna ha accusato un malore per una probabile fuga di gas nella sua abitazione ad Aprilia. E' accaduto questa mattina, in un appartamento che si trova sulla Nettunense. La signora si è sentita male accusando probabilmente i sintomi di un'intossicazione. I familiari hanno lanciato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Probabile fuga di gas: donna intossicata trasferita in eliambulanza a Roma

