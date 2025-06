pro e contro dell operazione

Il mercato calcistico è in fermento e il nome di Luka Modric, a 39 anni, accende i sogni dei tifosi del AC Milano. Ma quali sono i pro e contro di un'operazione così audace? Da un lato, l'esperienza e la visione di gioco del campione croato potrebbero arricchire la squadra; dall'altro, la sua età e il possibile impatto fisico suscitano dubbi. In un calcio sempre più giovane, questa potrebbe essere una scelta rischiosa ma affascinante!

2025-06-03 05:42:00 Il web è in trepidazione: Il giornale italiano 'La Gazzetta Dello Sport' lo pubblica AC Milano sogni con La firma di Luka Modric (39 anni). Marco Guidi Informa che il direttore sportivo Igli tara e l'allenatore Massimiliano Allegri Hanno già messo sul tavolo il nome di Luka Modric Quello Contratto con il Real Madrid finisce Dopo aver vinto 28 titoli in 13 stagioni Nel Santiago Bernabéu. The Gazzetta Dello Sport pubblica che Milan sogna di firmare Luka Modric The Gazzetta Dello Sport Modric vuole competere al massimo livello possibile per poter raggiungere la Coppa del Mondo 2026 in pieno stato con la selezione della Croazia.