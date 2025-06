Principio di incendio sulla Circumvesuviana interrotta una tratta

Un principio di incendio ha fermato la circolazione sulla Circumvesuviana, creando disagi per i pendolari in questo periodo di grande afflusso. Le fiamme, originatesi nei pressi della stazione di Ercolano, ricordano quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti pubblici. Mentre le autorità lavorano per risolvere la situazione, i viaggiatori sono invitati a restare informati e prepararsi a eventuali cambiamenti nei loro spostamenti quotidiani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Interrotta tratta della Circumvesiana per delle fiamme a ridosso dei binari. A comunicarlo è l ‘Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere che, “ causa principio di incendio nei pressi della stazione di Ercolano, la circolazione ferroviaria delle corse pari (le corse in direzione Napoli) è momentaneamente interrotta in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Principio di incendio sulla Circumvesuviana, interrotta una tratta

Principio d'incendio all'Ikea di Afragola: evacuati clienti e dipendenti - Nella serata di oggi, un principio d'incendio ha colpito l'Ikea di Afragola, in provincia di Napoli. Sono stati evacuati clienti e dipendenti, ma fortunatamente non si registrano feriti.

